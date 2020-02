FICHIER ELECTORAL : désormais, 7. 764.130 électeurs pour 19.009 bureaux de vote

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a échangé , ce jeudi 13 février 2020, avec les partenaires techniques et financiers. Au menu : l’état des lieux du processus électoral.

A l’entame de ses propos, Me Salifou Kébé à précise que le fichier électoral lui semble être la pierre angulaire, l’élément primordiale: » son histoire est celle d’une coopération réussie entre la Guinée et ses partenaires pour un audit pour une expertise internationale… »

Dans son exposé, le président de la commission électorale nationale indépendante, Me Salifou Kébé indique que le chronogramme qui planifie ce processus électoral, aura été l’un des plus inclusifs possibles : « et les réglages sur les ultimes opérations sont bouclés. Au total, 19009 bureaux de vote vont accueillir les électeurs guinéens avec le principe d’un bureau de vote pour un maximum de 600 électeurs. » Les commissions administratives de vote, poursuit-il, sont constituées et formées conformément à la loi.

Saisissant la balle au bond, Djenabou Touré , Directrice du département fichier, explique que le fichier électoral actuel compte dorénavant 7 millions 764 milles 130 électeurs, après avoir enlevé 58 885 présumés mineurs, radié 3 538 515 doublons et également radié plus de 164 000 électeurs décédés. Aujourd’hui, dit-elle, Boké 19,91% de l’électorat, Conakry en a 18,06%, Faranah compte 22,08%, Kankan regorge 35,09%, Kindia possède 22,38%, Labé détient 18,65%, tandis que Mamou a 17,52% et N’Zérékoré, elle, totalise 16,83%.

Balla Yombouno