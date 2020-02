KANKAN : Me Mohamed II Kourouma , avocat de la nouvelle constitution

Alors que le débat autour de la nécessité ou non d’une nouvelle constitution se poursuit dans le pays, Me Mohamed II Kourouma , avocat basé dans la région de kankan, vient d’exprimer son point de vue. En substance, il concède aux promoteurs du référendum le besoin de corriger les imperfections de l’actuelle constitution. Résumé de ses propos !

«Je peux vous rassurer que ce projet de nouvelle constitution parle d’éléments importants pour la nation. La question de protection environnementale y est mentionnée et on ne peut qu’en être ravi. Il y a aussi le quota réservé aux femmes dans les instances de prises de décisions. Egalement, il est permis aux jeunes désormais de participer pleinement au développement du pays.

L’actuelle constitution comporte de sérieux manquement. La porte d’entrée d’une chambre reste la porte et non la fenêtre. L’actuelle constitution y est passée par un chemin qui n’est pas rectiligne. C’est un groupe de personne qui a décidé à la place du peuple, ce n’est pas possible. Ils n’ont pas reçu le mandat du peuple souverain de guinée, chose qui n’est pas cohérente.

Aujourd’hui, la plus grande instance judiciaire du pays a donné son avis favorable à l’adoption de la nouvelle constitution. L’Assemblée nationale en a autant. Donc, la meilleure chose c’est d’aller au référendum ».

Depuis Kankan

Michel Yaradouno pour le djely.Com

Tel : 620 997 057