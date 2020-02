KANKAN: les statistiques sur le fichier électoral

On en sait un peu plus sur la cartographie électorale de la ville de Kankan. Au sortir de l’opération de couplage des élections législatives avec le référendum, qui a duré une semaine, Mamby Camara, rapporteur de la Commission électorale indépendante livre les données chiffrées sur les électeurs et leurs bureaux de vote. Il est au micro de correspondant régional !

« Au niveau des 27 quartiers de la commune urbaine, seront établis 430 bureaux de vote pour les 181.290 électeurs. Dans les 12 sous-préfectures de la province, 504 bureaux de vote sont prévus pour 182.397 citoyens enrôlés. Ce qui donne un total de 934 bureaux de vote, pour 363.687 électeurs de toutes les circonscriptions électorales de Kankan, attendu aux urnes au compte de ces consultations.

Déjà, nous avons les matériels. Pour chaque bureau de vote, il y aura trois urnes dont urne pour la liste nominale et les autres pour la liste nationale et le référendum. »

Depuis Kankan

Michel yaradouno pour le djely.com