N’ZÉRÉKORÉ : c’est parti pour la distribution des cartes d’électeurs

La distribution des cartes d’électeurs a commencé a N’Zérékoré. Dans les 22 quartiers qui composent la ville, des commissions de distribution sont installées selon les densités. A ce début des opérations, il y a peu d’engouement dans les bureaux de distribution.

Sollicité, les responsables de la commission électorale communale indépendante (CECI) de N’Zérékoré, indiquent le processus a bien débuté. « On avait ralenti à cause de l’incendie de notre bureau, mais ce matin tout se passe comme prévu », explique Étienne Sagno, commissaire à la CECI. Selon lui, les cartes sont disponibles : « les citoyens viennent retirer leurs cartes dans la plus grande sérénité. »

Du côté des citoyens, peu de personnes ont connaissance du démarrage de l’opération. « J’étais de passage. Un ami m’a fait comprendre qu’ils ont commencé à distribuer les cartes. Ainsi, je suis allé récupérer la mienne. Les gens ne sont pas informés », déclare Michel Loua.

Il y a quelques jours, un incendie a consumé les locaux de la Commission électorale préfectorale indépendante. Toutefois, les responsables en charge de l’institution et les autorités préfectorales ont rassuré que ce sinistre n’entrave point le bon déroulement des élections à N’Zérékoré à la date prévue.

De N’Zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

Tél:+224622783505