Kagbelen – km5 : la manif de résistance observée

L’appel à la résistance lancé par le Front national pour la défense de la constitution est observé largement dans la région de Dubréka. Du carrefour Kagbelen en passant par le Km5 jusqu’à Dubreka ville, les activités ont été paralysées, la circulation aussi. Au grand carrefour de Kagbelen, réputé pour la monstruosité de ses embouteillages, la route était plutôt desserte. Les banques publiques et privées, les boutiques et les magasins étaient fermés durant la journée. Les quelques taxis motos et véhicules de transport urbain souffraient de manque de passagers. A kagbelen plateau et kenende, quartier traversés par la route nationale, les boutiques et magasins situés le long du tronçon étaient en grande partie fermés. La circulation est restée fluide. Les camions transportant du sable qui font d’habitude la queue, étaient moins nombreux sur la route. Au grand carrefour du Km 5, l’ambiance n’était pas à son rythme habituel. A part la station service qui était fonctionnelle, plusieurs commerces étaien fermés. Balla Yombouno