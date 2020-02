FNDC/MANIF : les réalités entre Matoto et Km36

L’appel du front national pour la défense de la constitution (FNDC) à observer l’inactivité se fait constater, ce mercredi 12 février 2020, sur l’autoroute. Du grand marché de la commune de Matoto, en passant par celui d’Enta, jusqu’au km36, les activités économiques sont quasi paralysées. En plus de la fluidité de la circulation, signe de la faiblesse du nombre de véhicules dans la circulation.

Au grand marché Matoto, vers 8h, la presque totalité des magasins et boutiques sont fermés. Les étalagistes qui bordent la route provoquant des embouteillages se comptent au bout du doigt. Il en est de même pour les véhicules qui transportent les légumes des femmes. En revanche, l’allée qui arpente la colline est plus ou moins mouvementée : les vendeurs de pièces détachées et quelques vendeurs de fripes sont sur place.

Du rondpoint de Matoto au carrefour d’Enta, où l’embouteillage matinale est souvent terrible, la circulation était fluide dans la matinée. Toutefois, les stations services fonctionnent normalement.

Au marché Enta, le constat est le même. Les activités commerciales sont au ralentie. Plusieurs boutiques et magasins restent fermés, mêmes les agences de transfert national d’argent.

Contrairement aux jours ordinaires où les passagers se bousculent pour s’offrir un taxi, les quelques chauffeurs peinent à trouver des clients.

Cependant, dans les environs de 11 heures, la circulation a petit à petit repris son cour normale

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno