FNDC/MANIF: les échos de Sonfonia !

Un calme précaire règne au rondpoint de Sonfonia, quartier périphérique de la capitale. A l’appel du front national pour la défense de la constitution, une journée ville morte est observée dans des endroits de Conakry.

Mercredi 12 février 2020. Il est 10h au carrefour de Sonfonia, quartier souvent secoué à l’occasion des manifestions du FNDC. Par endroit, des jeunes sont regroupés dans les cafétérias, les conducteurs de taxis moto font des va-et-vient, les piétons traversent la route librement, le marché est partiellement ouvert. Aux alentours, un dispositif sécuritaire de la gendarmerie et de la police est en place. Toutefois, à la différence des jours ordinaires, la circulation est fluide. Et un climat de méfiance est lisible sur tous les fronts. « Je pense que les gens adhérents à l’idée de la non violence et observe les consignes du FNDC », déclare un citoyen.

Alors que nous mettions cette dépêche en ligne, aucun incident n’est signalé du coté de Sonfonia.

IKB