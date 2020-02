Emploi, accessibilité, éducation : 15 ans après, quel bilan pour la loi Handicap en France ?

La loi Handicap de 2005 est une des lois les plus importantes en matière d’accessibilité et d’inclusion des handicapés. Elle a créé une série de droits et d’obligations qui, 15 ans après sa promulgation, sont loin d’être tous respectés. Passage en revue.

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005 est une des lois les plus importantes en matière d’accessibilité et d’inclusion des handicapés. Elle a créé une série de droits et d’obligation parmi lesquels la création des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), la Prestation de compensation du handicap, le droit à la scolarité, l’obligation d’accessibilité des lieux accueillant du public, logements, et transports publics, ou encore l’accessibilité des programmes de télévision (sous-titrage, audio-description). Mais ces droits et obligations sont loin d’être tous respectés 15 ans plus tard.

Sur l’accessibilité : le problème persistant des transports et des petits commerces

CE QUE DIT LA LOI : Elle prévoit que tous les bâtiments neufs ainsi que les transports publics soient accessibles à tous les types de handicaps. Les établissements déjà existants et recevant du public (ERP) comme les mairies, les musées, les commerces, les cabinets médicaux ont 10 ans pour se rendre accessibles. Même délai pour les transports publics. L’article 41 est ainsi rédigé : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. »

En 2020 : Selon la déléguée ministérielle à l’accessibilité, 350 000 ERP («établissements recevant du public») seraient aujourd’hui accessibles. Si un effort a été réalisé pour les bâtiments publics comme les mairies ou les préfectures, les petits commerces et les transports représentent encore un gros point noir selon les associations. À Paris, par exemple, seuls 3% des lignes du métro sont accessibles. Du côté du train, un quart des gares nationales sont adaptées et c’est encore pire en dehors de l’Île de France où seulement 17% des gares régionales le sont. La mise en place en 2014 des Ad’AP, des agendas d’accessibilité programmés, ont repoussé leur délais de mise en conformité à 2024.