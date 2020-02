Afriland First Bank élue meilleure banque privée 2019

C’est la rançon d’un succès qui lui-même est le fruit d’une innovation sans cesse au service des plus vulnérables de la Guinée. Au cours de la seconde édition du prix de mérite de l’année organisée ce samedi 8 février 2019, dans un hôtel de la place par la structure Agence-Référence-Communication (ARCOM), la Banque Afriland First Bank a été élue meilleure banque privée de 2019. Un prix qui vient sanctionner l’effort constant que l’établissement et ses responsables déploient au quotidien pour notamment donner à chaque Guinée la chance d’accéder aux financements lui permettant, in fine, de sortir de la pauvreté. A la cérémonie à laquelle ont pris de grandes personnalités de l’Etat du secteur privé, la Banque Afriland First Bank était représentée par Monsieur Ibrahima Baldé, chargé de mission auprès du Directeur général.

Selon Eugêne Balamou, le Directeur général de l’Agence ARCOM, trois critères ont été pris en compte pour la distinction de méritants de cette seconde édition. Ce sont : l’innovation, la qualité de la prestation et les résultats. Et en ce qui concerne la banque Afriland First Bank, dit-il : « La création de la Mutuelle financière des femmes africaines (MUFFA), a été considérée comme une grande innovation en ce sens que c’est une première avec l’Etat guinéen, qui a pu aider les femmes à s’autonomiser et à sortir de la pauvreté ».

Quant à la qualité de la prestation, ce sont les clients, avec les appréciations qu’ils ont des prestations dans différentes banques, ont conclu qu’Afriland First Bank sortait du lot. « C’est un sondage discret auprès de quelques clients qui a élu la banque comme ayant la meilleure qualité de prestation. Tout se passe, selon eux, dans la transparence et avec toutes les commodités y afférentes », explique Eugêne Balamou. Enfin, sur les résultats, ils se rapportent à toute l’année 2019, précise tout d’abord Eugêne. Puis, il souligne : « par rapport à ces mêmes résultats, « les mêmes clients nous disent qu’ils sont si content de leur collaboration avec la banque qu’ils entendent y rester ».

Du côté des récipiendaires, on accueille la distinction avec un sentiment de fierté et du devoir accompli. Ce à quoi Ibrahima Baldé, chargé mission auprès du Directeur général, Guy Laurent Fondjo, ajoute : « Afriland soucieux de son devoir sociétal vis a vis des populations vulnérable va continuer à œuvrer afin de permettre à ces derniers de sortir de la pauvreté à travers la création de la richesse ».

Mohamed Ly