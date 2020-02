Abdourahmane Sano réagit au soutien de Jean-Luc Melenchon au FNDC: « un message de dignité qui tranche avec l’hypocrisie de la diplomatie officielle »

Il est l’un des rares leaders politiques d’envergure au niveau international, à apporter ouvertement son soutien à la contestation de la nouvelle constitution et du troisième mandat en Guinée. Jean-Luc Melenchon, le leader de la France Insoumise, parti d’extrême gauche français, a signé une tribune et réalisé une vidéo pour apporter son soutien et marquer sa solidarité avec le Front national pour la défense de la constitution (FNDC). Un geste que salue tout naturellement le coordinateur national du Front anti-troisième mandat pour le président Alpha Condé. Abdourahmane Sano dont le mouvement appelle à des journées de mobilisation ce mercredi et demain jeudi voit même dans le soutien de Jean-Luc Melenchon une réaction qui tranche totalement avec « l’hypocrisie de la diplomatie officielle ».

Interpellé par notre rédaction, le coordinateur national du FNDC a confié en guise de réaction:

Le message vidéo et la Tribune signés par M. Jean-Luc Melenchon est un acte fort de solidarité de La France Insoumise envers notre Peuple dans sa lutte pour l’alternance, la liberté et la moralisation de la gouvernance des affaires publiques. Pour nous, c’est un message de dignité et d’honnêteté qui tranche l’hypocrisie de la diplomatie officielle.

Il est vrai que du côté de la France notamment, les réactions officielles à ce qui se passe en Guinée, demeurent plutôt timides. Le seul qui s’y est essayé, c’est le ministre en charge des Affaires étrangères et de l’Europe, Jean-Yves Le Drian, en marge d’une audition au parlement. Mais ayant reçu des autorités guinéennes, une réplique particulièrement acerbe, il semble s’être quelque peu rangé depuis.

