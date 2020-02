[TRIBUNE]: Battons-nous pour sauver l’honneur de la Guinée !

Alors que rien ne semble plus faire reculer le président Alpha Condé dans sa volonté de faire adopter la nouvelle constitution via le référendum programmé le 1er mars, Aliou Bah, le leader du MoDeL invite les Guinéens à ne pas désespérer. La lutte doit continuer. Il y va, selon lui, de l’honneur et de l’image de la Guinée. Cependant, il ne se fait aucune illusion et invite les Guinéens à ne pas en avoir, eux non plus. Pour barrer la route au président Alpha Condé et à ses soutiens, le sens du raisonnement et la force des arguments ne suffiront plus. Ils seraient inaccessibles à cette approche-là, semble nous dire Aliou Bah. Aussi, il appelle à une forte mobilisation, ce mercredi 12 et le 13 février 2020. Cette mobilisation-là est en effet, à ses yeux, la seule qui peut encore convaincre le président de la République de renoncer à son projet.

Ne perdons plus notre temps a chercher une quelconque logique ou cohérence dans les discours et actes de l’octogénaire Alpha Condé et son clan de profiteurs. Pour eux, le peuple se résume au petit groupe de courtisans, laquais, criminels et fanfarons qui s’agitent uniquement pour garder leurs différents privilèges mal acquis.

Et pire, en plus de leur médiocrité collective, ils ont suffisamment montré leurs mépris pour les lois, les valeurs et l’éthique. A y ajouter l’ivresse du pouvoir et la folie de grandeur causée par l’arrivisme, vous ne pouvez obtenir qu’une catastrophe à chacune de leurs communications.

Évidemment que cela déshonore notre pays mais il faut avoir une morale et des ambitions pour le sentir. D’ailleurs les lois de la nature nous apprennent ceci :

Ne débattez pas avec un imposteur, combattez-le sans limites !

N’espérez pas convaincre un malhonnête, empêchez-le juste de nuire !

Ne croyez pas à un opportuniste, méprisez-le à défaut de l’ignorer !

Alors rendez-vous le mercredi 12 et jeudi 13 février 2020 pour les journées de résistance active et permanente afin de restaurer l’honneur de notre pays et sauver sa démocratie.

Aliou BAH

President de l’organe provisoire du MoDeL

Membre du FNDC