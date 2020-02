Sanoyah-km36: un atelier de menuiserie moderne parti en fumée.

Un feu d’origine inconnu s’est déclaré, ce mardi 11février 2020, aux environs de 3h du matin, dans un atelier de menuiserie moderne à Sanoyah –Km36, dans la périphérie de Conakry. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont enregistrés.

« Il y avait au total 4 machines, plus de 150 et quelques portes, un coffre-fort contenant au moins 30 millions GNF. Au total on peut estimer les pertes à 3 cent millions GNF. », explique Hamidou Sylla fils du propriétaire de l’atelier.

Selon lui, le bâtiment n’était pas électrifié et le groupe électrogène n’était pas allumé non plus. Plus loin, il déclare : « il a fallu l’arrivée des sapeurs-pompiers de la société TOPAZ de Coyah à 6 h pour calmer les flammes. Mais quelques minutes après, ils n’avaient plus d’eau. Mais, grâce à l’intervention des voisins le feu à été maitrisé totalement. »

Balla Yombouno