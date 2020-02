N’ZÉRÉKORÉ : où sont passés les sapeurs pompiers ?

Dans le sud du pays, précisément à N’Zérékoré, le manque de diligence des sapeurs-pompiers inquiète les populations. En proie à la recrudescence des incendies, parfois mortels, elles dénoncent l’inaction des services de la protection civile et s’interrogent sur l’utilité de leur présence dans la cité.

En moins de deux mois, environ une dizaine de cas d’incendie est enregistrée dans la ville de N’Zérékoré. Et, à chacune de ces tragédies, le manque de diligence des sapeurs pompiers à fait défaut. « Au mois de janvier, mon bâtiment de trois chambres est parti en fumée au quartier Mohomou. On est allé chercher les sapeurs pompiers. Ils ne sont jamais venus. J’ai tout perdu », raconte Madame Kollié.

Pour sa part, Hervé Innocent dont la concession est incendiée le week-end dernier, coûtant la vie à trois membres de sa famille, regrette que les sapeurs pompiers ne jouent pas leur rôle : « ils ne sont jamais intervenus pour résoudre un problème d’incendie. En tout cas, depuis le début de cette année, ils sont invisibles. On ne fait que perdre des vies et des matériels dans les incendies. »

Du côté des responsables des sapeurs pompiers de N’Zérékoré, personne ne souhaite faire un commentaire. Toutefois, des sources proches de leur service confient que le camion d’intervention des sapeurs pompiers est en panne depuis plus d’un an. « Le camion avait fait un accident en fin 2018. Les pare-brises sont cassés. Le réservoir d’eau est déchiré », indique une source. Qui estime à moins de 5 millions GNF, le montant qu’il faut pour dépanner ce camion. Selon elle, l’ambulance aussi risque d’être non opérationnelle si les dispositions ne sont pas prises dans un bref délai. Il faut ajouter que le véhicule de commandement des responsables du service est sur cales depuis un bon bout de temps.

De N’Zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

