Naby Keita est de retour

Blessé à l’aine lors de l’échauffement face à Sheffield United le 2 janvier dernier, le milieu guinéen avait sans doute subi le rythme effréné que vivent les joueurs du championnat anglais lors des périodes de fêtes. Parfaitement rétabli, il a effectué son retour depuis quelques matches et a déjà grappillé des minutes face à West Ham et Southampton.

Un coup dur à surmonter

Alors qu’il jouait de nombreuses minutes depuis le début de la saison et qu’il satisfaisait grandement Jürgen Klopp, le coach allemand de Liverpool, Keita a été stoppé net dans son ascension par cette gêne bénigne à l’aine.

Après quelques semaines de repos et de suivi par les équipes médicales du club de la Mersey, il a donc pu rechausser les crampons et repartir à la conquête d’une place de titulaire. Souvent associé plutôt qu’opposé à Fabinho, les deux milieux de terrain avaient enchaîné les bonnes performances pour mettre les Reds sur les rails que l’on connaît la saison dernière. Mais la progression constante de Wijnaldum et le niveau infatigable de Milner ont lentement poussé le Guinéen sur le banc.

Il aura donc à cœur de prouver à son entraîneur que sa place est sur le terrain et nul doute qu’il a dans un coin de la tête, la double confrontation face à l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions, trophée soulevé par Naby Keita et ses coéquipiers la saison dernière.

Liverpool à pleine vitesse

Outre-manche, s’il y a une équipe qui fait office de référence dans l’histoire de la Premier League, c’est bien celle d’Arsenal lors de la saison 2003-2004. Manchester United, Chelsea, Manchester City et même Leicester ont certes connu leurs moments de gloire ces dernières années – mais ils ne sont jamais parvenus à faire aussi bien qu’Arsenal cette saison-là, restant à ce jour la seule équipe à ne pas avoir perdu la moindre rencontre durant une saison entière en championnat. Avant de chuter à United de manière toujours aussi discutable selon les supporters londoniens, ils n’avaient pas connu la moindre défaite en championnat durant la bagatelle de 49 matches.

Faire aussi bien est un objectif pour Liverpool qui veut devenir la deuxième équipe à être invaincue une saison en Premier League.

Le trophée leur semble désormais promis tant ils ont écrasé la concurrence. Même le Manchester City de Pep Guardiola, double tenant du titre ne parvient pas à suivre ce rythme effréné. Les experts ne voient personne d’autre que les Reds remporter le titre et ce, depuis le début de saison. En effet, à chaque fois qu’ils affrontent un rival, ils sont considérés comme les favoris de n’importe quel match. Ce n’est pas près de changer.

Avec plus de 20 points d’avance sur City, 24 victoires et un match nul en 25 rencontres disputées, on voit mal ce qu’il pourrait arriver à Liverpool et sa défense si impressionnante. Les buteurs ayant marqué face à cette équipe peuvent s’en vanter, ils ne sont pas beaucoup à l’avoir fait cette saison (15 buts encaissés) !

Et maintenant ?

Malgré un mois de janvier que l’on annonçait compliqué, Liverpool a continué de remporter sans faille ses rencontres. On ne voit donc plus ce qui peut arrêter cette équipe.

Si dans le cœur des supporters anglais, le championnat national est plus important que tout, nul doute que les joueurs voudront également conserver le trophée de la Champions League acquis l’année dernière.

Ils sont toujours en passe de réaliser un quadruplé fantastique puisqu’ils sont encore qualifiés dans chaque compétition nationale et continentale, excepté en League Cup, compétition souvent délaissée par certains clubs. Sacrés champions du monde des clubs en décembre dernier, les coéquipiers de Keita s’imaginent se rêvent sûrement à remporter la FA Cup, la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau. Est-ce possible ?

Le 4 avril, Liverpool se déplacera chez son voisin mancunien de City. Dans la tête de beaucoup, seuls les Citizens semblent capables de faire tomber les Reds en championnat. Cette rencontre promet d’être suivie par tous les fans de football anglais…