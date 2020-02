KANKAN : la CENI à l’épreuve de la distribution des cartes d’électeurs

Dans la commune urbaine de kankan, l’opération de distribution des cartes d’électeurs pour les législatives et le referendum du 1er mars prochain a commencé, ce mardi 11 février 2020. Au total 123 commissions de distributions sont installées à travers la ville. Pour l’instant, il y a peu d’affluence dans les bureaux.

« Hier, nous nous sommes rendus à la CEPI pour prendre notre lot et aujourd’hui, on a débuté la distribution », rassure Aboubacar condé, membre de la commission installée au quartier Gare. Il ajoute que tout se passe bien et que les citoyens viennent petit à petit retirer leurs cartes d’électeurs. Selon lui, les rabatteurs doivent normalement passer dans les ménages pour mobiliser les personnes recensées.

Dans le quartier Briqueterie, l’ambiance il y a plus ou moins de monde devant la commission. En revanche, le chef du quartier, Moussa Doumbouya indique que la totalité des cartes d’électeurs n’est pas encore disponible à leur niveau: « plus de 15 milles personnes sont recensées dans notre quartiers. Pour l’heure, on a à notre disposition que 10132 cartes. La CENI est en train de se battre pour nous envoyer le reste».

A kankan, quatre formations politiques sont dans la course pour la députation, à savoir le RPG-arc-en-ciel, UDIR, AFC et le MPDG.

Depuis Kankan

Michel Yaradouno pour le djely.Com

Tel : 620 99 7057