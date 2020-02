JUSTICE : les gardes pénitentiaires en grève !

Les gardes pénitentiaires de Guinée ont déclenchent, ce mardi 11 février 2020, une grève générale dans tous les tribunaux et maisons de détention. Ils demandent l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, notamment l’application de leur statut particulier et la formation continue dont le financement serait bloqué depuis le départ de l’ex-ministre de la justice, Cheick Sako.

Aux dernières nouvelles, on nous apprend que le général Ibrahima Baldé, haut commandement de la gendarmerie nationale est attendu pour des négociations.

Balla Yombouno, depuis la maison centrale