SONFONIA : trois morts et des blessés dans un incendie

Dans la nuit du dimanche au lundi 10 février 2020, un incendie a fait 3 morts, des blessés et des dégâts matériels considérables dans le secteur 7 de Sonfonia Gare. A l’origine du drame, un court-circuit survenu aux environs de 2 heures du matin. Les victimes, El hadj Alimou Barry, ans, Abdourahmane Diallo, 20 ans et Mohamed Kabélé Bangoura, 7 ans, étaient tous des élèves.

Selon les témoignages, sur les 4 blessés, 3 sont dans un état critique, transportés au Centre médical communal de Ratoma pour des soins intenses.

Encore sous le choc, Mamadou Salifou Diallo, un des rescapés de l’incendie, témoigne : «on a été alertés par le cri des voisins. Lorsque je me suis réveillé, toute la maison était pratiquement en feu. Il y avait de la fumée partout. J’ai eu le réflexe de me diriger vers la fenêtre et je l’ai cassé pour pouvoir sortir. » Malheureusement, ajoute-t-il, mon jeune frère et le jeune frère de ma femme n’ont pas eu cette chance : « ils ont été consumés par le feu.»

Les autorités de la protection civile se sont rendues sur les lieux. Et, dans un communiqué, le ministère de la sécurité rappelle aux citoyens la nécessité de débrancher tout appareil en cas de coupure d’électricité pour éviter ce genre de situation. Les familles des victimes, quant à elles, restent inconsolables.

Ibrahima Kindi BARRY