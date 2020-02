N’ZÉRÉKORÉ : un incendie fait 3 morts et d’importants dégâts matériels

Dans la commune urbaine de N’Zérékoré, 3 personnes dont un bébé de 4 mois ont péri dans un incendie au quartier Bellevue. Deux cours contiguës ont été consumées. Le drame s’est produit dans la nuit du samedi à dimanche 9 février 2020. Pour l’instant, la cause de cet incendie n’est pas encore connue.

« A 1h du matin, madame et moi avions senti l’odeur de quelque chose qui brûlait. Du coup on s’est levé pour sortir au salon. Là, on a été accueilli par une grande fumée. Difficilement on est sorti », Hervé Innocent. Dans l’autre cours, dit-il, 3 motos garées dans un salon contenant de l’essence : « c’est ce qui a donné de l’ampleur au feu. »

Au total, Il y a eu trois morts, une femme du nom de Nantènin Diakité et ses deux enfants, respectivement âgés de 4 ans et de 4 mois.

Sur l’origine de l’incendie, il s’interroge : « on se demande comment cela est arrivé. Toutefois, l’équipe de la gendarmerie en patrouille est tombée sur la tragédie. Ils nous ont aidés à appeler les sapeurs pompiers qui ne sont jamais venus. »

De N’Zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com