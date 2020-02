KANKAN : tristes réalités de l’Etat civil !

Au total 486 mariages et 99 décès… C’est le contenu du registre des services de l’Etat civile de la ville de Kankan. On note une légère amélioration par rapport à l’année 2018. Dans cette localité, comme dans beaucoup de région du pays, les déclarations officielles de cas de mariage, de naissance et de décès sont moins fréquents.

« Pour toute l’année 2018, on a utilisé juste 5 registres de mariages contre 6 en 2019. Cette légère augmentation est le fruit de plusieurs sensibilisations », explique Doussou Kaba officier déléguée de l’état civil. Selon elle, beaucoup de couples célèbrent leurs unions dans les familles, sans penser à la mairie ou à l’avantage des papiers relatifs à leur union. Dans la foulée, elle admet que peu de décès sont enregistrés à son service.

Michel yaradouno pour le djely.com

