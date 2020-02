HUMANITAIRE : vers la rénovation du collège Mankountan

Dans le but de rénover le collège de Mankountan, sous-préfecture relevant de la préfecture de Boffa, au nord de la capitale guinéenne guinéenne, le Rotary Club Doyen Conakry initie une campagne de collecte de fonds à travers un diner galla qu’il organise ce samedi dans un réceptif hôtelier de la place. Pour assurer l’ambiance lors de l’évènement en question, le club a fait appel au talent de l’humoriste ivoirien, Adama Dahico. Devant un parterre de journalistes, le chargé de la commission d’organisation Malik Kébé, est revenu sur le but global associé à la soirée.

Grosso modo, Malik Kébé explique que «les fonds collectés serviront à la rénovation du collège de Mankountan dans la préfecture de Boffa. De l’autre côté, cette action vise à promouvoir une éducation de bonne qualité et dans des conditions de qualité afin d’offrir les mêmes chances à tous» dit-il.

Invité aux côtés d’autres artistes guinéens, Adama Dahico, humoriste ivoirien, parle de sa participation à ce projet : «j’ai accepté de venir parce qu’il s’agit d’une œuvre caritative. Je viens aussi pour apporter ma participation à la rénovation de cet établissement car, l’école est le meilleur endroit pour former les enfants et les jeunes. Pour cela, j’ai accepté de venir à titre gratuit puisqu’il s’agit d’une cause noble et que la Guinée c’est mon deuxième pays après la Côte d’ivoire» confie-t-il.

Ibrahima Kindi Barry