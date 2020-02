MINE/NIMBA : la SMFG présente ses études environnementales et sociales

Dans le cadre de l’exploitation des gisements de fer du mont Nimba, une rencontre entre le département des mines et de la géologie et la la société des mines de fer de Guinée (SMFG) s’est tenue, ce vendredi 7 février, à Conakry. A l’ordre du jour, l’état d’avancement du projet minier, notamment l’étude d’impact environnemental et social de la SMFG.

Pour la circonstance, Jamison Suter, Directeur en charge des questions environnementale et sociale de la SMFG explique que depuis 12 ou 15 ans, des études poussées sur certaines espèces notamment les chimpanzés, les crapauds vivipare, les sauves-souries et beaucoup d’autres espèce sont menées : « nous allons procéder à minimiser tout impact au maximum. » Quand l’exploitation commence, dit-il, la société prévoit des lumières dirigées et la minimisation des explosions pour que les animaux qui vivent dans la vallée ne soient pas perturbés. Il ajoute : « nous allons minimiser le bruit pour ne pas faire peur aux animaux qui veulent se déplacer d’un lieu à un autre, nous allons aussi éviter de perturber la galerie des sauves-souries. »

Pour sa part, Mamadi Youla PDG de la société indique les avantages de l’exploitation du mont Nimba dans le cadre du contenu local : « il s’agit de créer des emplois et de promouvoir l’essor économique de la région, en promouvant une large gamme d’opportunités économiques e locales. L’exploitation de ce site doit se faire en respectant les standards les plus élevés ».

De son côté, le Secrétaire général du ministère des mines, Sadou Nimaga se félicite du redémarrage de ce projet.

Balla Yombouno