DEVELOPPEMENT : la Guinée relativise la suspension des missions du FMI

En raison des interprétations divergentes sur la suspension des missions du fond monétaire international (FMI) sur la Guinée, Ismaël Dioubaté, ministre Guinéen du budget, interrogé par nos confrères d’espace, s’est prononcé sur la question. A l’en croire, il n’ya pas de péril en la demeure. Extrait !

« La suspension des missions du FMI n’a pas d’implication de troubles financières. C’est une pratique courante. Au niveau du fond monétaire lorsqu’il y a des élections ou une épidémie dans un pays, on suspend les missions techniques en attendant d’y voir clair. Il vous souviendra qu’en 2015, il a suspendu toutes ses missions techniques sur la Guinée et la côte d’ivoire qui étaient en processus électoral. Cette année aussi ils ont suspendu leurs missions en Guinée et au Togo en raison du processus électoral. Donc, ça n’a rien avoir avec le développement économique et financier qu’il gère.

Aucun programme ne sera annulé, voilà ce qui se passe. Actuellement avec l’épidémie de coronavirus, toutes les missions techniques du fond monétaire sont suspendues aussi pour la Chine. Mis, s’il doit y avoir des revues ou des programmes on peut le faire en dehors de la Guinée. Par exemple, durant le virus de l’Ebola ici, toutes la mission de réunion on les a faits à Paris ».

Hawa Bah